Περικοπή μισθών σε όλους τους παίκτες προτείνει η Premier League

Οι 20 ομάδες της Premier League είναι θετικές σε αυτό το σενάριο, προκειμένου τα χρήματα να διατεθούν στο Σύστημα Αγγλίας για να βοηθήσουν τον κόσμο, ο οποίος ταλαιπωρείται από την πανδημία.

Ετσι, το ποσό το οποίο θα συγκεντρωθεί θα είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ, μετά τις περικοπές 30% των μισθών που θα γίνει στους ποδοσφαιριστές.

«Το μέλλον της Premier League, παραμένει αβέβαιο. Δεν θα επανέλθουμε τον Μάιο και η φετινή σεζόν θα ολοκληρωθεί μόνο όταν δεν υπάρχει κίνδυνος για να το κάνουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά με ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή.

Οι παίκτες από την πλευρά τους μετά από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν θετικοί στο ενδεχόμενο μείωση μισθών, ώστε τα χρήματα αυτά να συγκεντρωθούν για τους συνανθρώπους τους που περνάνε δύσκολες στιγμές.

Premier League clubs to consult players on 30% wage cut as resumption delayed https://t.co/Ll8siM8QwW

— BBC News (UK) (@BBCNews) April 3, 2020