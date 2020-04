Το πιο επικό φάουλ στην ιστορία της Premier League (vid)

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των «σφυριών» και νυν της Μαρσέιγ, είναι γνωστός για τις πολύ καλές του εκτελέσεις φάουλ.

Τέτοια ημέρα, πριν από τέσσερα χρόνια στο ματς της Γουέστ Χαμ με την Κρίσταλ Πάλας ο Γάλλος μεσοεπιθετικός σκόραρε ένα ασύλληπτο τέρμα.

Αφού έστησε την μπάλα, πήρε τα κατάλληλα μέτρα και την έστειλε στο παραθυράκι της εστία του πορτιέρε της Πάλας, αφήνοντας τον «άγαλμα».

Απλά θαυμάστε το!

How did he do it?!

Four years ago today, Dimitri Payet scored one of the greatest free-kicks in Premier League history pic.twitter.com/hP16yS1Hqe

— West Ham United (@WestHam) April 2, 2020