Οι «κόκκινοι» δεν μπορούν να ξέρουν πότε κι αν θα σηκώσουν τελικά το τρόπαιο της Premier League σε αυτή την τρομερά περίεργη σεζόν που αναβλήθηκε λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Μέχρι να επιτραπεί η επιστροφή στο γήπεδο, η τεχνολογία είναι εκείνη που βοηθάει στην εκγύμναση και τα προγράμματα ασκήσεων από τους γυμναστές των κλαμπ.

Στην προκειμένη, στη Λίβερπουλ είχαν μάθημα γιόγκα και συνδέθηκαν νωρίς το πρωί, με επιτήρηση και από τον Γιούργκεν Κλοπ!

Δείτε το ωραίο βίντεο:

Checking in before the squad yoga session

At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family pic.twitter.com/RpBQrFbRSf

— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2020