Οι εφιάλτες του Τζέραρντ που θα θυμάται για πάντα (vids)

Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θυμούνται και τις κακές στιγμές ενός ποδοσφαιριστή.

Μία από αυτές του Τζέραρντ ήταν το περιβόητο... γλίστρημα στο ματς με την Τσέλσι το 2014. Οι «κόκκινοι» βρίσκονταν με πέντε βαθμούς μπροστά από τη Μάντσεστερ Σίτι και το ντέρμπι στο Μέρσεϊσαιντ αναμενόταν να έχει καταλυτικό ρόλο στην στέψη του πρωταθλητή. Οι «μπλε» κατάφεραν να αποδράσουν με το διπλό χάρη και στη βοήθεια του αρχηγού της Λίβερπουλ.

Ασκήθηκε έντονη κριτική στον άλλοτε μέσο των «Reds» καθώς ήταν μια φάση η οποία έκρινε το πρωτάθλημα και θα πρέπει να ζήσει με αυτό.

Ωστόσο, ένας φίλος της Τσέλσι θέλησε να αποδείξει με επιχειρήματα γιατί ο Φρανκ Λάμπαρντ ήταν καλύτερος από τον Στίβεν Τζέραρντ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αρχηγός της Τσέλσι δεν τα έκανε.. μούσκεμα σε μεγάλα ματς.

Steven Gerrard big game errors. This is why Gerrard should never be considered better than Lampard. Not only did Lampard have more goals and more assists and won more trophies he was consistently excellent throughout his career while Gerrard made way too many big game errors. — JF5 (@ChelseaJF5) March 28, 2020

Another Gerrard error against Chelsea https://t.co/xiy0msm6qW — JF5 (@ChelseaJF5) March 29, 2020

Another terrible backpass from Gerrard putting his teammate in trouble. pic.twitter.com/eehWVrp0mj — JF5 (@ChelseaJF5) March 29, 2020

The iconic Gerrard slip. Mis-controls a simple pass which causes him to slip and costs Liverpool the title. pic.twitter.com/ONMVtXpqST — JF5 (@ChelseaJF5) March 28, 2020