Κορονοϊός: Το Γουέμπλεϊ στα χρώματα της Ιταλίας (pic)

Η αγγλική ομοσπονδία φωταγώγησε το Γουέμπλεϊ στα χρώματα της Ιταλίας! Αυτή ήταν μια συμβολική κίνηση, με την οποία οι Άγγλοι θέλησαν να δείξουν την στήριξή τους στον ιταλικό λαό που δοκιμάζεται από τον κορονοϊό.

Αν τα πράγματα ήταν καλά και υπήρχε ποδόσφαιρο, στο Γουέμπλεϊ το βράδυ της Παρασκευής θα γινόταν η φιλική αναμέτρηση της Αγγλία με την Ιταλία στο πλαίσιο προετοιμασίας των δύο Εθνικών για το Euro 2020.

O Covid-19 όμως μας έχει κάνει να... ξεχάσουμε το ποδόσφαιρο κι έτσι η αγγλική ομοσπονδία με αυτό τον ξεχωριστό κι ωραίο τρόπο αποφάσισε να δείξει την στήριξή της στην Ιταλία.

«Μπορεί να μην μοιραζόμαστε το ίδιο γήπεδο, αλλά στεκόμαστε μαζί και ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», έγραψε στο Twitter της η εθνική Αγγλίας.

We may not be sharing the pitch tonight @azzurri, but we stand together and united in this difficult time #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/avatfpEBQy

— England (@England) March 27, 2020