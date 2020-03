Κλοπ: «Είδα το βίντεο με τους γιατρούς και το You'll never walk alone και έκλαιγα»! (vid)

Ένα βίντεο που έγινε viral τις τελευταίες ώρες, αποτύπωνε γιατρούς να τραγουδούν το You' ll never walk alone προς τους συναδέλφους τους που βρίσκονταν με τις ειδικές στολές στην άλλη πλευρά της πόρτας, έχοντας την ευθύνη για τη ζωή όσων νοσηλεύονταν με Covid-19.

Τόσο κοντά ο ένας στον άλλον αλλά και τόσο μακριά. Δίχως τη δυνατότητα πραγματικής επαφής.

Ο Κλοπ είδε το βίντεο που κυκλοφόρησε και είπε στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ:

«Είναι εξωπραγματικό... Είναι υπέροχο. Είδα το βίντεο στο νοσοκομείο που τραγουδούσαν το You 'll never walk alone έξω από τον θάλαμο που βρίσκεται η ΜΕΘ και αμέσως με έπιασαν τα κλάματα... Είναι απίστευτο. Δείχνει τα πάντα αυτό το πράγμα...

Οι γιατροί βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο βοηθώντας ασθενείς και ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι ανεξάρτητοι, οπότε τους θαυμάζω και τους εκτιμώ πολύ περισσότερο. Πραγματικά δεν μπορούσα να συγκρατηθώ βλέποντας το βίντεο...».