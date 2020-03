Ο Ντέλε Αλι το έσκασε από το σπίτι του και βγήκε για κοκτέιλ (pic)

Ο 23χρονος μέσος της Τότεναμ δεν άντεξε και πολύ στο σπίτι του. Γι' αυτό και βγήκε μαζί με την αγαπημένη του σε γνωστά μπαρ της περιοχής του για να διασκεδάσει.

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί οι οποίοι τον είδαν να καταναλώνει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Εκμεταλλευόμενος την αγωνιστική διακοπή ο Ντέλε Αλι είπε να το ρίξει.. έξω.

«Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Κάθε φορά που το πρωτάθλημα σταματάει η πρώτη σκέψη των παικτών είναι να διασκεδάσουν σε ένα κλαμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του club.

Dele Alli goes partying two nights in a row after Premier League suspends season over coronavirus fearshttps://t.co/92ek3G3uXQ pic.twitter.com/V0fDtVoIjg

