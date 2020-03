Τι κι αν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όλων των συλλόγων της Premier League ολοκληρώθηκαν πριν καν φτάσουμε στα μισά του Μαρτίου;

Η κρίση του ιού Covid-19 και η επ’ αόριστον αναβολή της δράσης δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στα μέχρι τότε πεπραγμένα του Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος πρόσθεσε ένα ακόμα προσωπικό βραβείο στην φρέσκια συλλογή του με τους Κόκκινους Διαβόλους.

Αφού «σάρωσε» στον πρώτο μήνα παρουσίας του κερδίζοντας τον τίτλο του κορυφαίου της Premier League, ο Πορτογάλος μέσος ανακηρύχθηκε εκ νέου παίκτης του μήνα για την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Στα τέσσερα ματς που πρόλαβε να αγωνιστεί η ομάδα του μέχρι τις 12 Μαρτίου και το ματς με τη Λίντσερ, ο Φερνάντες κατέγραψε δύο ασίστ και ένα γκολ, όντας σταθερά ο «μαέστρος» της ανεβασμένης Γιουνάιτεντ από τον ερχομό του κι έπειτα.

