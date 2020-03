Θάνατος σοκ για παίκτη θρύλο της Κάρντιφ

Θλίψη έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία η είδηση του θανάτου του Πιτ Γουίτινχαμ.

Ο παλαίμαχος μέσος των Κάρντιφ, Άστον Βίλα, Μπέρνλι και Μπλάκμπερν άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (19/3) σε ηλικία μόλις 35 ετών, αφού «πάλεψε» μια εβδομάδα στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι, μετά από πτώση από τις σκάλες σε παμπ της Αγγλίας.

Ο Γουίτινχαμ έγινε σύμβολο των Ουαλών, φορώντας τη φανέλα τους για έντεκα σεζόν (από το 2006 ως το 2017) με απολογισμό 457 συμμετοχές και 96 γκολ, ενώ είχε ηγετικό ρόλο στη μοναδική σεζόν του κλαμπ στην Premier League τη σεζόν 2013/14. Επίσης, οδήγησε τον σύλλογο σε έναν τελικό FA Cup το 2008 και έναν τελικό League Cup το 2012.

Μόλις το 2018 κρέμασε τα παπούτσια του ως παίκτης της Μπλάκμπερν.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.

Club Statement: https://t.co/SGYOx4L2x2 pic.twitter.com/cvkfhRkP1N

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) March 19, 2020