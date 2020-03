Ισόπαλες Σαουθάμπτον - Μάντσεστερ Σίτι... στην τρίλιζα (pic)

Βάσει προγράμματος, τέτοια ώρα η Σαουθάμπτον θα έπαιζε στην έδρα της Νόριτς για την 30η αγωνιστική της Premier League. Μετά την αναβολή, όμως, του πρωταθλήματος λόγω του ιού Covid-19, οι Άγιοι μετατόπισαν την αναμέτρηση σε παρτίδα τρίλιζας, προσκαλώντας τα Καναρίνια να τους ανταγωνιστούν μέσω twitter.

Ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι, αν και απρόσκλητη, είπε πρώτη το «ναι» κι έτσι βρέθηκε αντίπαλος, για την πρώτη κατά πάσα πιθανότητα αναμέτρηση τέτοιου είδους στα χρονικά.

Το ματσάκι έληξε ισόπαλο, αφού και οι δύο ομάδες αποδείχθηκαν γνώστες του παιχνιδιού και… αλληλοεξουδετερώθηκαν.

Always here if you fancy a rematch!

Decent point on the road in the circumstances

Το «ναι» της Σίτι στην πρόκληση της Σαουθάμπτον

Unprecedented scenes here, as a controversial substitution is made right at the start of the second half...

@ManCity

@NorwichCityFC https://t.co/mlYjantLpi

— Southampton FC (@SouthamptonFC) March 14, 2020