Γκουαρδιόλα: «Δεν έχουν νόημα οι αγώνες χωρίς κόσμο» (vid)

Ο κοροναϊός έχει απλώσει βαριά την σκιά του σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα τα περισσότερα ποδοσφαιρικά (και όχι μόνο) παιχνίδια να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Στην Αγγλία, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει ληφθεί το ίδιο μέτρο, αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα θεωρεί πως δεν θα αργήσει.

«Συμβαίνει ήδη στην Ιταλία και στην Ισπανία και πιστεύω ότι θα συμβεί και εδώ» υποστήριξε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος αναρωτήθηκε εύλογα αν έχει νόημα να διεξάγονται οι αγώνες χωρίς κόσμο.

«Πρέπει να αναρωτηθούμε αν αξίζει να παίζουμε ποδόσφαιρο χωρίς τους φιλάθλους; Κάνουμε την δουλειά μας για τον κόσμο» επισήμανε ορθά ο Καταλανός, προσθέτοντας ότι «αν ο κόσμος δεν μπορεί να έρθει στα παιχνίδια, τότε δεν έχει νόημα αυτά να διεξάγονται».

Ο Πεπ ξεκαθάρισε ότι «θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των κυβερνήσεων. Όλοι σε όλο τον κόσμο είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό και απλά θα ακολουθήσουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε».

Εκτός απροόπτου τις επόμενες ώρες, η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί με κόσμο την Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (11/03, 21:30), σε εξ' αναβολής αγώνα πρωταθλήματος, στον οποίο ο Γκουαρδιόλα θα αντιμετωπίσει πρώτη φορά ως αντίπαλο τον μέχρι πρότινος βοηθό του, Μίκελ Αρτέτα.

«Ήμουν πεπεισμένος ότι θα γίνει προπονητής. Όταν προέκυψε η ευκαιρία, αποφάσισε ότι ήταν η κατάλληλη γι' αυτόν. Είμαι σίγουρος ότι η Άρσεναλ θα πετύχει στο μέλλον με αυτόν στον πάγκο» ήταν το πολύ κολακευτικό σχόλιο του Γκουαρδιόλα για τον άλλοτε συνεργάτη του.

"I play, we play for the people. If the people can't be there, it makes no sense."

