Ο Σκωτσέζος θρύλος δεν γινόταν να χάσει αυτό το ματς και ν' απουσιάσει από τα επίσημα του «Ολντ Τράφορντ» το απόγευμα της Κυριακής.

Τα γκολ των Μαρσιάλ και ΜακΤόμινεϊ έγραψαν την ιστορία του μεγάλου ντέρμπι για να φτάσουν οι «κόκκινοι διάβολοι» στο τελικό 2-0 και ο Σερ Άλεξ στα επίσημα χαμογελούσε στο σφύριγμα της λήξης, παίρνοντας τεράστια χαρά από την αγαπημένη του ομάδα.

