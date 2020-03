Τσέλσι: Εγραψε ιστορία ο Αμπραχαμ (pics)

Στην εκδήλωση «London Football Awards», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (05/03) ο 22χρονος στράικερ παρέλαβε δύο βραβεία! Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ο καλύτερος αλλά και ο νεότερος παίκτης της χρονιάς και έτσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής, στην ιστορία των συγκεκριμένων βραβείων, που κατακτά δύο τίτλους.

Ο 22χρονος διεθνής ο οποίος έχει σκοράρει 15 τέρματα σε 34 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, κατάφερε να κερδίσει μία θέση στο βασικό σχήμα των μπλε και να βοηθήσει το συγκρότημα του Φρανκ Λάμπαρντ να φτάσει σε νίκες.

Reflects more on the poor quality of players currently playing in London more than the prowess of Tammy Abraham in the last 12 months https://t.co/T6MQLCW7rN

— chirag bhattad (@BhattadChirag) March 6, 2020