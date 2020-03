Οι «κανονιέρηδες» μετά τον αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στους «32» του Europa League φρεσκαρίστηκαν σε πρόσωπα 11άδας και αντιμετώπισαν όπως έπρεπε την Πόρτσμουθ για να φτάσουν στο τελικό 2-0 με το οποίο πέρασαν στα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μαζί με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο σκόραρε και ο Έντι Ενκετία, ο οποίος έφτασε στα 3 τέρματα σε 6 συμμετοχές που έχουν την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο Μπουκάγιο Σάκα από το αριστερό άκρο έχει ανεβάσει πολύ τις μετοχές του με τις 9 ασίστ που έχει καταγράψει μέχρι στιγμής αλλά και από το γεγονός πως έχει εκμεταλλευτεί στο έκαπρο τις ευκαιρίες που έχει πάρει δεδομένων των απουσιών από τα μετόπισθεν λόγω των προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν οι νυν παίκτες του Αρτέτα.

Ο πιο αποτελεσματικός από τους πιτσιρικάδες είναι ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι που αποδείχθηκε... λίρα εκατό και έχει τρομερή σχέση με τα δίχτυα έχοντας 10 τέρματα και 4 ασίστ σε 26 εμφανίσεις, ενώ οι Ρέις Νέλσον και Τζο Γουίλοκ παίρνουν κι εκείνοι λεπτά στα πόδια τους στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας επίσης συνεισφέρει σε γκολ για την ομάδα τους.

Arsenal’s young stars turn it on when they play this season pic.twitter.com/AmCcqSMmlt

— B/R Football (@brfootball) March 2, 2020