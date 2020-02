Οι «κόκκινοι», υπό τις οδηγίες του Τζόρνταν Χέντερσον συγκεντρώνονται σε έναν χώρο για να συζητήσουν τη διαφήμιση που θα πρέπει να κάνουν για μια εταιρεία που ειδικεύεται στα προϊόντα με καρύδες.

Ο Ρόμπερτσον λέει... το ένα κουφό πίσω απ' το άλλο, ο Μάτιπ διαβάζει την προέλευση της καρύδας, ο Κέρτις Τζόουνς προσπαθεί να προωθήσει το τρομερό γκολ που είχε βάλει απέναντι στην Έβερτον στο Κύπελλο, ο Λόβρεν έχει φτάσει... στο αμήν με όλους τους και ο Φιρμίνο είναι στον κόσμο του παίζοντας με το κινητό!

Ο Χέντερσον πετάει τα χαρτιά του μη αντέχοντας άλλο όσα άκουσε από τους συμπαίκτες του και ο «Ρόμπο» με τον «Μπόμπι» βρίσκουν τη λύση!

Δείτε το απίθανο διαφημιστικό αλλά και τα bloopers:

Think we smashed it to be fair. For anyone else needing creative help please get in touch. pic.twitter.com/SbkYwwaQHL

— Andy Robertson (@andrewrobertso5) February 27, 2020