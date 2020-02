Ο νεαρός επιθετικός έχει άριστη τεχνική κατάρτιση σε μικρό χώρο, ξέρει πως να χειριστεί τη μπάλα με το αριστερό του πόδι και να τελειώσει φάσεις, πέτυχε ακόμα ένα γκολ τη φετινή σεζόν στην οποία έχει κάνει το ξεπέταγμά του στους «κόκκινους διαβόλους» και... οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι κάπως έτσι κινούταν και σκόραρε στα... καλά χρόνια της Γιουνάιτεντ επί εποχής Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και τώρα οι οπαδοί της ομάδας βλέπουν εικόνες που τους θυμίζουν τον Ολλανδό με τον οποίο κατέκτησαν το 20ο και τελευταίο πρωτάθλημά τους πίσω στο 2013...

