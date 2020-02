Το μεσημέρι του Σαββάτου, το ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα στην Τσέλσι και την Τότεναμ πήρε μπλε χρώμα, με το σύνολο του «Φράνκι» να φτάνει εύκολα στο τελικό 2-1 χάρη στα γκολ των Ζιρού και Αλόνσο, έχοντας και τρομερά παράπονα από το VAR για την αποβολή που γλίτωσε ο Λο Σέλσο για το πολύ άσχημο πάτημα στον Αθπιλικουέτα.

Ο Λάμπαρντ πανηγύρισε έξαλλα και αυτή τη νίκη όπως το είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο στο Tottenham Stadium, ωστόσο, δεν αφορά μονάχα την προσπάθεια της Τσέλσι για την 4άδα. Ο «Super Frank» έγινε ο πρώτος στα χρονικά της Premier League που κάνει το ... double απέναντι στον Ζοσέ Μουρίνιο στην ίδια αγωνιστική περίοδο!

Ποτέ ξανά δεν είχε καταφέρει κάποιος προπονητής στο κορυφαίο πρωτάθλημα να πανηγυρίσει και στα δύο παιχνίδια απέναντι στον Πορτογάλο κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου και ήρθε να το κάνει ο Λάμπαρντ μόλις στη δεύτερη χρονιά του στην προπονητική!

Frank Lampard is the first manager to beat José Mourinho in each of his first two Premier League games against him.

22nd December: Spurs 0-2 Chelsea

22nd February: Chelsea 2-1 Spurs

Apprentice > Master. pic.twitter.com/1YjnbKh0x0

