Μπρούνο Φερνάντες: «Απίστευτοι 3 πόντοι» (pic)

H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-0 της Τσέλσι και ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ένας εκ των διακριθέντων.

Ο Πορτογάλος χαφ που είχε και δοκάρι έδειξε την ικανοποίηση του για το διπλό, ενώ ανυπομονεί και για τα επόμενα ματς που έρχονται.

Amazing 3 points against a really tough opponent Ready for the next match #MUFC @ManUtd pic.twitter.com/CRfeYNNnbS

— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) February 17, 2020