Μάντσεστερ Σίτι: Χορηγίες και συμπεριφορά την «έκαψαν» (vid)

Οι «πολίτες» εξ αρχής κατηγορούνταν για ισχυρές «ενέσεις» χρημάτων από τον Σεΐχη Μανσούρ και τις σχέσεις του με την Μέση Ανατολή, ωστόσο, η Σίτι φρόντιζε κάθε φορά να βγαίνει στην αντεπίθεση επικοινωνιακά και ν' αποκρούει οτιδήποτε αναφερόταν για εκείνη και το FFP.

Όπως τονίζεται στους κυριότερους λόγους που οδήγησαν στην τιμωρία του συλλόγου, από το 2012 έως και το 2016 παρουσίασε υπερβολικά ποσά που μπήκαν στα ταμεία της από χορηγίες και σχέσεις με σπόνσορες, ενώ, το γεγονός πως δεν κράτησε μια πιο μετριοπαθή στάση αλλά κάθε φορά εναντιωνόταν στην UEFA ανοίγοντας «μέτωπο», δεν τη βοήθησε καθόλου.

Το ίδιο έγινε και μετά την ανακοίνωση της ποινής (υπενθυμίζεται πως αποκλείστηκε από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δυο σεζόν και πληρώνει πρόστιμο 30 εκατομμυρίων ευρώ), κάνοντας λόγο για εξέλιξη που απογοητεύει την ομάδα, αλλά... δεν την εκπλήσσει.

The key facts as to why Manchester City have been banned by UEFA from the Champions League for 2 seasons! pic.twitter.com/oqhzIsMvC8

— Football Daily (@footballdaily) February 14, 2020