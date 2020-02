Γκουαρδιόλα: «Αν μου δώσεις μια ομάδα που δεν είναι σαν τη Σίτι, δεν θα πετύχω...»! (vid)

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, δέχθηκε ερώτηση που ίσως και να μην περίμενε, αλλά είχε έτοιμη την απάντηση με την ιδέα που ούτως ή άλλως πορεύεται στο χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν θέλει να... πετάει στα σύννεφα, θέλει να συνεχίζει τη δουλειά του δίχως παρεμβολές, αλλά ακόμα κι όταν κατακτά τίτλους καταφέρνει να παραμένει προσγειωμένος...

«Δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής. Ακόμα κι όταν κέρδισα έξι τίτλους στη σειρά στη Μπαρτσελόνα δεν το αισθάνθηκα αυτό. Κέρδιζα και κατακτούσα τίτλους γιατί ήμουν σε μεγάλα κλαμπ με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Άλλοι σπουδαίοι προπονητές δεν έχουν τόσο καλούς παίκτες ή δεν βρίσκονται σε τόσο επιτυχημένους συλλόγους. Δώσε μου μια ομάδα που να μην είναι σαν τη Μάντσεστερ Σίτι, δεν θα καταφέρω κάτι...» ήταν η απάντηση του Πεπ!

Reporter: "But you're the best coach in the world?"

Pep: "What is the best coach? I never felt like the best, give me a team that isn't like Manchester City and I'm not going to win."

Fair play.

Credit: @footballdaily pic.twitter.com/yQdKviBNgN

— Footy Accumulators (@FootyAccums) February 11, 2020