Ρέφαρε για τα καλά το ντεμπούτο του με το... αριστερό, όπου υπέπεσε σε πέναλτι, ο Ντίνος Μαυροπάνος. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στη Σαντχάουζεν (2-0), χάρη στην οποία συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ήταν πολύ καλός και απέναντι στην Όσναμπρικ και, μάλιστα, εκτός έδρας.

Η Νυρεμβέργη νίκησε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι, εκ νέου χωρίς να δεχθεί γκολ (1-0) και ο Μαυροπάνος ήταν και πάλι απροσπέλαστος, κυριαρχώντας στις προσωπικές μονομαχίες και στον αέρα.

Είναι, μάλιστα, τόσο πειστικές οι εμφανίσεις του, που φίλοι της Άρσεναλ στο Διαδίκτυο αναρωτιούνται αν μπορεί να γυρίσει νωρίτερα πίσω, προκειμένου να... εκτοπίσει από την άμυνα τους Νταβίντ Λουίζ και Σκόντραν Μουστάφι!

Ένας έφτασε στο σημείο να τον παρομοιάσει με τον... Λεωνίδα και ένας άλλος έγραψε ότι «ο Μαυροπάνος τα πηγαίνει καλά στη Νυρεμβέργη. Αναρωτιέμαι πως κωμικοί όπως οι Χόλντινγκ, Μουστάφι, Τσέιμπερς και Λουίζ έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής απ' ότι αυτός».

Mavropanos rising above all the premature hate and making comeback like a king. You love to see it pic.twitter.com/5LJGESGf93 — Jamie (Jamie_TRK) February 8, 2020

Mavropanos is having a good time with Nuremberg...I wonder how comedians like holding mustafi chambers luiz have greater game time then him — BORA JERRY (JerryBora) February 8, 2020

Ο ίδιος ο Ντίνος, πάντως, παραμένει συγκεντρωμένος στην ομάδα του και στην μάχη που δίνει για την παραμονή. «Σκληρό παιχνίδι σήμερα! Καλό το ότι πήραμε ξανά τους τρεις βαθμούς. Μηδέν στην άμυνα» έγραψε στο προφίλ του ο νεαρός στόπερ.