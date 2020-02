Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός με σούπερ προσφορά* & Live Streaming* | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Χιλιανός τεχνικός δεν είναι πια στη Γουέστ Χαμ. Ούτε κι ο Ρομπέρτο, ο οποίος ανήκει πλέον στην Αλαβές.

Μιλώντας για την απόλυσή του, λοιπόν, ο Πελεγκρίνι είπε στο «Sky Sports»:

«Δυστυχώς, είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό, του τερματοφύλακα Φαμπιάνσκι για 4 μήνες. Την ίδια στιγμή ο Ρομπέρτο δεν απέδιδε τα αναμενόμενα. Έχει μεγάλη ευθύνη σε πολλά γκολ που δεχτήκαμε. Η ομάδα έχανε την αυτοπεποίθηση της».

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 4, 2020