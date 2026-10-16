Απολογήθηκε δημόσια ο Λισάντρο Μαρτίνες μετά τις δηλώσεις του κατά της διοίκησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πως ήταν αποτέλεσμα θυμού, μετά την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Μετά την ήττα της Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League από την Ατλέτικο Μαδρίτης την Τρίτη (14/10), ο Λισάντρο Μαρτίνες δήλωσε ότι ο σύλλογος δεν επένδυσε σωστά σε μεταγραφές και άφησε στον Μάικλ Κάρικ μία ομάδα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ εξαπέλυσε πυρά, συγκεκριμένα κατά του τεχνικού διευθυντή της ομάδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δηλώσεις του αμυντικού των «κόκκινων διαβόλων» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία ανέφεραν πως το μέλλον του στον σύλλογο είναι αβέβαιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, την Πέμπτη (16/10), πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση μεταξύ του 28χρονου Αργεντινού και της διοίκησης του συλλόγου, στην οποία όπως αναφέρεται, η κατάσταση αποκλιμακώθηκε, ενώ το BBC προσθέτει πως επιβληθήκε πρόστιμο στον Μαρτίνες.

Μετά την συνάντηση, ο Αργεντινός προχώρησε σε μία δημόσια τοποθέτηση μέσω Instagram σχετικά με τις δηλώσεις του και τόνισε, πως όλα όσα είπε, ήταν αποτέλεσμα θυμού και απογοήτευσης από την ήττα, ενώ παράλληλα ζήτησε συγνώμη.

«Σήμερα συναντήθηκα με την ηγεσία του συλλόγου και τον προπονητή.

Ήταν μια πολύ θετική συζήτηση, όπου είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε ανοιχτά για το τι συνέβη μετά τον αγώνα της Τρίτης.

Όλοι ξέρουν ότι είμαι παθιασμένος άνθρωπος και ότι ζω το ποδόσφαιρο με μεγάλη ένταση. Η απογοήτευση της ήττας με οδήγησε να εκφράσω πώς ένιωσα σε μια στιγμή και σε έναν τόπο που ίσως δεν ήταν οι κατάλληλοι και γι' αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη.

Ο σύλλογός μας είναι στην καλύτερη του φάση όταν είμαστε όλοι ενωμένοι και αναγνωρίζω ότι τα λόγια μου εκείνη τη στιγμή δεν βοήθησαν σε αυτό.

Ξέρω ότι κάθε άτομο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχει τον κοινό μας στόχο: να φέρει την επιτυχία που αξίζει αυτός ο σύλλογος και οι οπαδοί του.

Με αυτή την κατάσταση πλέον πίσω μας, είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να κερδίσουμε μαζί».