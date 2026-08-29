Τζολάκης: Η απίθανη επέμβαση που τρέλανε την Premier League
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Τρομερή επέμβαση απέναντι στην Κόβεντρι από τον Κωνσταντίνος Τζολάκη.
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Χαλ και στο ντέρμπι νεοφώτιστων με την Κόβεντρι και κράτησε το μηδέν με τρομερή επέμβαση στο 38ο λεπτό, όταν εκτινάχτηκε και αποσόβησε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο για την εστία του μετά από κόντρα στον Αβονίγι.
Τεράστια επέμβαση του Τζολακη κόντρα στην Κόβεντρι.— Stavros Boutos (@SBoutos) August 29, 2026
0,94 xG on target. #OlympiacosFC #Tzolakis pic.twitter.com/CC4Id2CCgV
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