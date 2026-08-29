Τρομερή επέμβαση απέναντι στην Κόβεντρι από τον Κωνσταντίνος Τζολάκη.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Χαλ και στο ντέρμπι νεοφώτιστων με την Κόβεντρι και κράτησε το μηδέν με τρομερή επέμβαση στο 38ο λεπτό, όταν εκτινάχτηκε και αποσόβησε την τελευταία στιγμή τον κίνδυνο για την εστία του μετά από κόντρα στον Αβονίγι.