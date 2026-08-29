Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης στάθηκε ξανά καταλυτικός σε ακόμα μια νίκη της Χαλ και δέχθηκε αποθεωτικά σχόλια από τους συμπαίκτες του μετά το τρίποντο επί της Κόβεντρι.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει καταφέρει να κερδίσει πολύ γρήγορα την εμπιστοσύνη των συμπαικτών και του προπονητή του στη Χαλ, αφού χάρη σε εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κόβεντρι έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Premier League.

Ο Έλληνας γκολκίπερ κράτησε ξανά απαραβίαστη την εστία του και στάθηκε καταλυτικός πίσω από τη νίκη της ομάδας του με 1-0 στο Κόβεντρι, με αποκορύφωμα την κορυφαία επέμβαση από κοντά στον Αβονίγι που κράτησε το μηδέν.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο επιθετικός της Χαλ, Όλι ΜακΜπέρνι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «γάτο» Τζολάκη και τη συνεισφορά του στον αγώνα, τον οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικό από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Αγγλία.

«Ο γάτος στο τέρμα είναι εξαιρετικός από τότε που ήρθε» τόνισε χαρακτηριστικά για την απόδοση του πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια εξήρε την απόδοση της ομάδας του σε διάφορες φάσεις του γηπέδου. «Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, είτε πρόκειται για μια στατική φάση, είτε για μια αντεπίθεση».