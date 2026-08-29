Τζολάκης: Bγήκε ξανά MVP από την Premier League
Η Χαλ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στην επιστροφή της στην Premier League, καθώς μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υπέταξε και την Κόβεντρι, αυτή τη φορά εκτός έδρας. Κοινός παρονομαστής στα δύο ματς; Το μηδέν παθητικό του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος ήταν εκ νέου εξαιρετικός.
Ο Έλληνας τερματοφύλακας κατέβασε ρολά για μία ακόμη αγωνιστική και, όπως και στην πρεμιέρα, επιλέχτηκε από την Premier League ως ο κορυφαίος του αγώνα. Ο πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού έκανε τρεις αποκρούσεις, με σημαντικότερη εξ αυτών, εκείνη σε προσπάθεια του Αβονίγι στο 38'.
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