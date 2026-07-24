Ο Αλάτζι Μπάμπα είναι ο διάδοχος του Τονάλι στη Νιούκαστλ, με τον 20χρονο Γάλλο να παίρνει το Νο8 και να ανακοινώνεται από τις «Καρακάξες».

Η Νιούκαστλ βρήκε τον αντικαταστάτη του Σάντρο Τονάλι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλάτζι Μπάμπα από τη Μονακό.

Οι «καρακάξες» τα βρήκαν σε όλα με την ομάδα του Πριγκιπάτου για τον 20χρονο Γάλλο μέσο, με τη μεταγραφή να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μπάμπα υπέγραψε και πλέον είναι και επίσημα παίκτης της Νιούκαστλ.

Ήταν ανάγκη η ομάδα να κινηθεί γρήγορα, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα έχασε τον Τονάλι. Ο Ιταλός μέσος αποχώρησε για την Τότεναμ, η οποία πλήρωσε 115 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

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Έτσι, η Νιούκαστλ βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Μπάμπα και κατάφερε να κλείσει γρήγορα τη συμφωνία με τη Μονακό. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι διεθνής με την Κ20 της Γαλλίας, έχει ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το Champions League, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη διοργάνωση με τη Μονακό. Στη Νιούκαστλ υπέγραψε για πέντε χρόνια και πήρε τη φανέλα με το Νο8, που μέχρι πρότινος ανήκε στον Τονάλι.

