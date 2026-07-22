Λίβερπουλ: Πρόταση στον Τζεφ Μπέζος να συμμετέχει στην εξαγορά μεριδίου του κλαμπ
Σημαντικές εξελίξεις προκύπτουν στον οργανισμό της Λίβερπουλ τις τελευταίες ημέρες, αφού η ομάδα επενδυτών του Αμίτ Μπάτια φέρεται να θέλει να αγοράσει πακέτο μετοχών (μειοψηφικό) του συλλόγου, με την πολύτιμη συμβολή του Τζεφ Μπέζος!
Ο ιδρυτής της Άμαζον και κάτοχος περιουσίας που αγγίζει τα 257 δισεκατομμύρια δολάρια γράφεται από έγκυρα μέσα πως έχει δεχθεί κρούσεις από τους συνεργάτες του Μπατία, έτσι ώστε να συμμετέχει και αυτός στη διαφαινόμενη εξαγορά μεριδίου των Reds.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky Sports, ο Μπέζος, 4ος πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, είχε και παλαιότερα σκεφθεί να επενδύσει στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα στους Seattle Seahawks του NFL, όμως κάτι τέτοιο δεν προχώρησε.
Αναφέρεται επίσης πως ναι μεν θα αποτελέσει έκπληξη εάν ο 62χρονος μεγιστάνας ασχοληθεί όντως με τη Λίβερπουλ, όμως κανένα σενάριο δεν αποκλείεται αυτή την ώρα.
Exclusive: The Amazon founder - and world’s fourth-richest man - Jeff Bezos has been approached to join a consortium, led by Amit Bhatia, which is in preliminary talks to acquire a minority stake in Liverpool Football Club from owner Fenway Sports Group. https://t.co/6dXYSiPusV— Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) July 21, 2026
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