Ο διαιτητής, Άντονι Τέιλορ, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 47 ετών.

Τέλος στα διαιτητικά καθήκοντα για τον Άντονι Τέιλορ! Ο 47χρονος αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, τελειώνοντας μια αξιομνημόνευτη καριέρα 20 ετών, στην οποία ήταν ο «άρχοντας του αγώνα» σε 831 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 432 ήταν στο κορυφαίο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Ο πολύπειρος Άγγλος -πρώην πλέον- διαιτητής σφύριξε στο πρόσφατο Μουντιάλ και το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία (0-1) για τη φάση των 16, έμελλε να είναι το τελευταίο παιχνίδι της διαιτητικής του καριέρας.

Στην πλούσια σταδιοδρομία του στα γήπεδα της ελίτ του ποδοσφαίρου ήταν πρώτος διαιτητής σε πολλά ματς κομβικής σημασίας. Τα σημαντικότερα εξ΄ αυτών ήταν ο τελικός του Europa League 2023, ο τελικός του UEFA Nations League 2021 αλλά και αναρίθμητοι αγώνες στην Premier League.