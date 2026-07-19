Η Τσέλσι τα... σκάει για τον Μόργκαν Ρότζερς, κάνοντας πλουσιότερη την Άστον Βίλα αλλά και τη Μίντλεσμπρο.

Μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει μπει σε ράγες, με την Τσέλσι να δίνει 137 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα προκειμένου να κάνει δικό της τον Μόργκαν Ρότζερς.

Το σπουδαίο deal θα γεμίσει με ζεστό χρήμα τα ταμεία της ομάδας του Ουνάι Έμερι αλλά όχι μόνο εκείνης, με τους ανθρώπους της Μίντλεσμπρο να έχουν κάθε λόγο να τρίβουν τα χέρια τους για την πώληση του Άγγλου μεσοεπιθετικού.

Βλέπετε, η Μπόρο είχε αποκτήσει τον 24χρονο ποδοσφαιριστή από τη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 1,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2023 και λίγους μήνες αργότερα τον είχαν παραχωρήσει στη Βίλα για 9,4, εξασφαλίζοντας και σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 20%.

Κάτι που σημαίνει πως θα πάρουν περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ όταν ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ρότζερς στους Μπλε, με τη Μίντλεσμπρο να έχει συνολικά κέρδος πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ από τις αγοραπωλησίες του παίκτη...