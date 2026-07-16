Όπως όλα δείχνουν, ο Χρήστος Τζόλης οδεύει προς την Άρσεναλ με το ποσό των 40 εκατ. ευρώ. Το... οδοιπορικό των μεταγραφών του Έλληνα διεθνή.

Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως πολύ σύντομα θα γίνει κάτοικος Λονδίνου για λογαριασμό της Άρσεναλ! Η Κλαμπ Μπριζ -όπως όλα δείχνουν- συμφώνησε με τους Gunners για τη μετακίνηση του αριστερού Έλληνα εξτρέμ στην Premier League.

Αυτή θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην καριέρα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει την πορεία και τη χρηματιστηριακή του αξία να εκτινάσσονται. Ο Θεσσαλονικιός παίκτης γεννήθηκε στη συμπρωτεύουσα το 2002. Μετά τη Δόξα Πενταλόφου (2006-2010) και τις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά (2010-2016) έζησε στη Γερμανία. Εκεί, περιηγήθηκε στις στις Ρόζενχαλε, Όφενμπαχ και Κόνιγκσταντεν (2016-2018).

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2018 ξανά για τον ΠΑΟΚ και το 2019 ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Τον Αύγουστο του 2021 πήρε μεταγραφή στη Νόριτς έναντι 11 εκατ. ευρώ, που ήταν η ακριβότερη πώληση της ομάδας έως τότε. Τον Ιούλιο του 2022 πήγε ως δανεικός στην ολλανδική Τβέντε έως τον Ιανουάριο του 2023.

Τον Αύγουστο του 2023 ετοίμασε... βαλίτσες -ξανά- για Γερμανία και πήγε δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, με οψιόν αγοράς στα 3,5 εκατ. ευρώ. Εκεί απογειώθηκε, πετυχαίνοντας 22 γκολ και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της δεύτερης κατηγορίας της χώρας.

Ο γερμανικός σύλλογος ενεργοποίησε την οψιόν του συμβολαίου και τον έκανε δικό της τον Μάιο του 2024. Δύο μήνες αργότερα ο δρόμος του Βελγίου ήταν... ορθάνοιχτος. Ο Χρήστος Τζόλης υπέγραψε στην Κλαμπ Μπριζ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ.

Με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου ήρθε και η εκτόξευση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό επίπεδο, όπου ανάγκασε την Άρσεναλ να δαπανήσει 40 εκατ. ευρώ για να τον εντάξει στο δυναμικό της, όπως αναφέρουν πολλές έγκριτες πηγές του εξωτερικού.

Από το καλοκαίρι του 2024 είναι υπερηχητικός μετρώντας 40 γκολ και πάνω από 20 ασίστ με τη φανέλα της Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις. Πλέον, ειδικά μετά την αποχώρηση του Τροσάρ για την Μπεσίκτας, ο δρόμος του πιο επιβλητικού πρωταθλήματος στον πλανήτη είναι φαρδύς-πλατύς για τον Έλληνα αστέρα.