Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζει η Τότεναμ για να κάνει δικό της τον Σάντρο Τονάλι, με τον Ιταλό να επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Spurs.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Skysports ο Σάντρο Τονάλι φέρεται να είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Τότεναμ, εφόσον οι Λονδρέζοι καταφέρουν να συμφωνήσουν με τη Νιούκαστλ για τη μεταγραφή του.

Όπως αποκαλύπτει το εν λόγω ρεπορταζ, ο Ιταλός μέσος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ρομπέρτο ντε Τζέρμπι που πέρυσι έσωσε τα σπιρούνια από τον υποβιβασμό, ενώ για τον 26χρονο υπάρχει έτοιμο ένα γενναιόδωρο συμβόλαιο με απολαβές που ξεπερνούν τις 320.000€ την εβδομάδα (περίπου £275.000). Περίπου δηλαδή 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο!

Αξίζει να θυμίσουμε πως πριν μερικές ημέρες η Νιούκαστλ απέρριψε πρόταση 92 εκατ. ευρώ της Τότεναμ για τον Σάντρο Τονάλι, αυτό γιατί οι Καρακάξες αξιώνουν 115 εκατ. για τον 26χρονο Ιταλό. Ενώ έχει μπει και στα «ραντάρ» της Άρσεναλ, της Σίτι και της Τσέλσι.

Sandro Tonali is believed to be ready to sign for Tottenham if they can agree a deal with Newcastle ⚪️



Sky Sports News has been told the midfielder is keen to play for Roberto de Zerbi and a contract worth more than £275,000 per week would be ready and waiting for him to sign. pic.twitter.com/LP2Fb24DzK June 25, 2026

Τέλος την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα της Νιουκαστλ μέτρησε 53 εμφανίσεις όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές και μοίρασε πέντε ασιστ.