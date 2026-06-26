Τότεναμ: Δίνει στον Τονάλι συμβόλαιο «μαμούθ»!

Τότεναμ: Δίνει στον Τονάλι συμβόλαιο «μαμούθ»!
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Βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζει η Τότεναμ για να κάνει δικό της τον Σάντρο Τονάλι, με τον Ιταλό να επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στους Spurs.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Skysports ο Σάντρο Τονάλι φέρεται να είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Τότεναμ, εφόσον οι Λονδρέζοι καταφέρουν να συμφωνήσουν με τη Νιούκαστλ για τη μεταγραφή του.

Όπως αποκαλύπτει το εν λόγω ρεπορταζ, ο Ιταλός μέσος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του Ρομπέρτο ντε Τζέρμπι που πέρυσι έσωσε τα σπιρούνια από τον υποβιβασμό, ενώ για τον 26χρονο υπάρχει έτοιμο ένα γενναιόδωρο συμβόλαιο με απολαβές που ξεπερνούν τις 320.000€ την εβδομάδα (περίπου £275.000). Περίπου δηλαδή 16 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο!

Αξίζει να θυμίσουμε πως πριν μερικές ημέρες η Νιούκαστλ απέρριψε πρόταση 92 εκατ. ευρώ της Τότεναμ για τον Σάντρο Τονάλι, αυτό γιατί οι Καρακάξες αξιώνουν 115 εκατ. για τον 26χρονο Ιταλό. Ενώ έχει μπει και στα «ραντάρ» της Άρσεναλ, της Σίτι και της Τσέλσι.

Τέλος την προηγούμενη σεζόν με τη φανέλα της Νιουκαστλ μέτρησε 53 εμφανίσεις όπου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα τρεις φορές και μοίρασε πέντε ασιστ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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