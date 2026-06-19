Δημοσίευμα στην Ισπανία θέλει τον Εντουαρντό Καμαβινγκά να βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το καλοκαίρι.

Ο Εντουαρντό Καμαβινγκά ολοκλήρωσε μια δύσκολη σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει εγείρει ερωτηματικά σχετικά με την παραμονή του στην ισπανική πρωτεύουσα. Η υπομονή των Μαδριλένων άλλωστε φαίνεται πως εξαντλείται σχετικά με την περίπτωση του Γάλλου αστέρα, ο οποίος δεν παρουσιάζει συνέπεια στις εμφανίσεις του κι έχει απογοητεύσει τους Μερένγκες.

Μόνο τυχαία δεν είναι άλλωστε η απόφαση του Ντιντιέ Ντεσάν να μην τον καλέσει στην αποστολή της Γαλλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένα βαρύ πλήγμα για την καριέρα του 23χρονου μέσου. Όπως αναφέρουν ωστόσο στην Ισπανία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρόθυμη να του προσφέρει μια ευκαιρία για μια νέα αρχή.

Σύμφωνα με την «Ok diario», οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γάλλου χαφ, ο οποίος αξιολογείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Μαδριλένοι από την πλευρά τους είναι ανοικτοί προς την πώλησή του για να γεμίσουν τα ταμεία, αν και ο Γάλλος φαίνεται ότι προς το παρόν θέλει να παραμείνει στην Ισπανία και να παλέψει για τη θέση του.