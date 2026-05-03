Ίπσουιτς: Ο Εντ Σίραν πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League
Άμεση ήταν η επιστροφή της Ίπσουιτς στην Premier League, με τους Tractor Boys να τερματίσουν δεύτεροι στην Championship και να παίρνουν το απευθείας εισιτήριο για τα σαλόνια μαζί με την πρωταθλήτρια Κόβεντρι.
Η άνοδος σφραγίστηκε με το άνετο, εντός έδρας 3-0 εις βάρος της ΚΠΡ, με χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Κίεραν ΜακΚένα να πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία. Ανάμεσά τους και ο Εντ Σίραν, με τον διάσημο τραγουδιστή να είναι γνωστός υποστηρικτής της Ίπσουιτς και να μην χάνει την ευκαιρία να βρεθεί στο Πόρτμαν Ρόουντ.
Ο Βρετανός σταρ επισκέφτηκε τα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης και εθεάθη να τραγουδά το κομμάτι του, The A Team, μαζί με παίκτες και προπονητής, έχοντας την μπυρίτσα του ανά χείρας...
The A Team. 🥲 pic.twitter.com/4vPeLpW1tK— Ipswich Town (@IpswichTown) May 2, 2026
