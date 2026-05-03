Η Ίπσουιτς επιστρέφει στην Premier League μετά από απουσία ενός έτους, με τον Εντ Σίραν να πρωτοστατεί στους πανηγυρισμούς.

Άμεση ήταν η επιστροφή της Ίπσουιτς στην Premier League, με τους Tractor Boys να τερματίσουν δεύτεροι στην Championship και να παίρνουν το απευθείας εισιτήριο για τα σαλόνια μαζί με την πρωταθλήτρια Κόβεντρι.

Η άνοδος σφραγίστηκε με το άνετο, εντός έδρας 3-0 εις βάρος της ΚΠΡ, με χιλιάδες οπαδούς της ομάδας του Κίεραν ΜακΚένα να πανηγυρίζουν τη μεγάλη επιτυχία. Ανάμεσά τους και ο Εντ Σίραν, με τον διάσημο τραγουδιστή να είναι γνωστός υποστηρικτής της Ίπσουιτς και να μην χάνει την ευκαιρία να βρεθεί στο Πόρτμαν Ρόουντ.

Ο Βρετανός σταρ επισκέφτηκε τα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης και εθεάθη να τραγουδά το κομμάτι του, The A Team, μαζί με παίκτες και προπονητής, έχοντας την μπυρίτσα του ανά χείρας...