Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε με 1-0 από την έδρα της Μπέρνλι, έπιασε κορυφή και έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της Premier League.

Εξαργύρωσε τη νίκη στο ντέρμπι και... έπιασε κορυφή! Η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την έδρα της 19ης και υποβιβασμένης, πια, Μπέρνλι με 1-0 και προσπέρασε την Άρσεναλ στην... κούρσα του πρωταθλήματος πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε. Gunners και Cityzens είναι ισόβαθμοι στους 70 βαθμούς, αλλά η ομάδα του Γκουαρντιόλα έχει καλύτερη επίθεση και επικράτησε των Κανονιέρηδων, στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής (2-1).

Στο πρώτο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν φρενήρης με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι φιλοξενούμενοι που βρήκαν δίχτυα με το σκάψιμο του Χάαλαντ, ύστερα από ασίστ του Ντοκού, μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Στη διάρκεια του πρώτου μέρους οι Πολίτες έχασαν κι άλλες ευκαιρίες με τους Χάαλαντ, Ο' Ράιλι και Σερκί για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, ωστόσο ο Ντουμπράβκα κράτησε το 0-1 και την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Από την πλευρά της η ομάδα της Μπέρνλι είχε τις στιγμές της με τον Φλέμινγκ αλλά ο Ουζμπέκος αμυντικός Χουσάνοφ ήταν... εκεί για τη Σίτι και στις δύο περιπτώσεις. Οι δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια με τους φιλοξενούμενους οδηγούς της αναμέτρησης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με παρόμοιο τρόπο. Η Σίτι στο προσκήνιο για να... καθαρίσει το παιχνίδι και η Μπέρνλι σε πιο παθητικό ρόλο. Ο Σεμένιο στο 49ο λεπτό έστειλε τη μπάλα ψηλά από πλεονεκτική θέση. Στο 55ο λεπτό, ο Χάαλαντ έχασε ευκαιρία να διπλασιάσει τα προσωπικά αλλά και τα τέρματα της ομάδας του, στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι.

Στο 70ο λεπτό ο Σαβίνιο σούταρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Ντουμπράβκα ήταν και πάλι εκεί και απέτρεψε το 0-2. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να βρει και δεύτερο γκολ για να διευρύνει τη νίκη της χωρίς να τα καταφέρει. Το 1-0 παρέμεινε και η γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ με μια επαγγελματική νίκη... έπιασε κορυφή.

Σοκ στο 90+7' για την Μπόρνμουθ

Η Μπόρνμουθ έχασε μοναδική ευκαιρία να παραμείνει στο κυνήγι για το Champions League, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στη Λιντς εντός έδρας. Ετσι, βρέθηκαν στην 7η θέση και στο -6 από την πεντάδα. Οι φιλοξενούμενοι είναι πλέον στην 15η θέση και στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη. Τα Κεράσια προηγήθηκαν στο 60΄ με τον Κρούπι και οι φιλοξενούμενοι έφεραν το ματς στα ίσα με το αυτογκόλ του Χιλ στο 68'. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με τον Ραγιάν στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο στην τελευταία φάση ο Λόνγκσταφ διαμόρφωσε το 2-2.

