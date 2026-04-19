Αρτέτα: «Δεν τελείωσε τίποτα, έχουμε ακόμα πέντε ματς»
Η Άρσεναλ είχε τη διαφορά της από τη Μάντσεστερ Σίτι να κατρακυλά στους τρεις βαθμούς μετά την ήττα στο Etihad, με τους Πολίτες να έχουν την ευκαιρία να πιάσουν κορυφή μέσα στην εβδομάδα καθώς έχουν να δώσουν και το ματς με την Μπέρνλι.
Ωστόσο, ο Μίκελ Αρτέτα δεν απογοητεύεται, καθώς τόνισε μετά την αναμέτρηση πως «η μάχη του τίτλου δεν έχει τελειώσει, υπάρχουν πέντε ματς ακόμα για μας και έξι για τη Σίτι. Είμαστε ακόμα τρεις βαθμούς μπροστά, υπάρχουν πολλά ακόμα για να παίξουμε».
Υπενθυμίζεται πως το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας στην Premier League είναι η διαφορά τερμάτων, με τους Κανονιέρηδες να είναι στο +37 και στο +36. Κάτι που σημαίνει, πως με νίκη ενάντια στην Μπέρνλι, η Σίτι θα φτάσουν μίνιμουμ στην ίδια διαφορά, έχοντας και καλύτερη επίθεση (65 έναντι 63).
🚨🏆 Mikel Arteta: “Title race over? No, there are five games for us and six for them. We are still three points ahead”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2026
