Η Σίτι έβαλε... φωτιά στην κορυφή, νίκησε 2-1 την Άρσεναλ, την έφτασε σε απόσταση αναπνοής κι έχει την τύχη πλέον στα πόδια της!

Το ντέρμπι στο Etihad έδωσε νέο ενδιαφέρον στην κορυφή της Premier League, με τη Σίτι να επικρατεί 2-1 να μειώνει τη διαφορά από τους Gunners στους τρεις βαθμούς και να έχει την ευκαιρία στα... πόδια της. Η Μάντσεστερ έχει ματς λιγότερο, γεγονός που της δίνει την ευκαιρία να προσπεράσει τους Λονδρέζους, αφού τη δεδομένη στιγμή έχει μόλις ένα γκολ λιγότερο από την Άρσεναλ. Αξίζει πάντως να σημειωθεί, πως και οι δυο ομάδες δεν έχουν απέναντί τους τον τεράστιο αντίπαλο στα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος του μαραθωνίου.

Η βαθμολογία

1. Άρσεναλ 70 (+37) 33 αγ.

2. Μάντσεστερ Σίτι 67 (+36) 32 αγ.



Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Νιούκαστλ (εντός)

Φούλαμ (εντός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Μπέρνλι (εντός)

Κρίσταλ Πάλας (εκτός)



Το πρόγραμα της Μάντσεστερ Σίτι