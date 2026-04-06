Ο άλλοτε άσος της Τσέλσι, Όσκαρ, παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία εξομολογήθηκε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Ο Όσκαρ, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που έπαιξε για την Τσέλσι και κέρδισε 175 εκατομμύρια σε οκτώ χρόνια παίζοντας στην Κίνα, αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 34 ετών, μετά από μια οδυνηρή εμπειρία που είχε, η οποία τον έφτασε κοντά στον θάνατο.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε άσος των μπλε του Λονδίνου παραχώρησε συνέντευξη στο βραζιλιάνικο μέσο «Globo», στην οποία προχώρησε σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας τα όσα πέρασε κατα την επιθανάτια εμπειρία του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ένιωσε ότι έφυγε από το σώμα του.

«Όλοι λένε ότι όταν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, αφήνεις το σώμα σου. Είχα κι εγώ τέτοιες αισθήσεις. Είσαι αναίσθητος, βρίσκεσαι σε ένα πολύ όμορφο όνειρο. Είναι πολύ γρήγορο. Μπορούσα να δω τον γιο μου να μου λέει: "Γύρνα πίσω, μπαμπά!"».

Θυμίζουμε πως ο Βραζιλιάνος μέσος υπέστη αγγειοπνευμονογαστρική συγκοπή (παροδική απώλεια συνείδησης που προκαλείται από μείωση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού) κατά τη διάρκεια προπόνησης με τη Σάο Πάολο τον Νοέμβριο του 2025 και το γεγονός αυτό των ώθησε να αποσυρθεί λίγους μήνες αργότερα, παρά το γεγονός πως συμβόλαιό του με το βραζιλιάνικο σύλλογο βρισκόταν σε ισχύ μέχρι το 2027.

«Ήθελα να παίζω περισσότερο. Νομίζω ότι είχα και την ποδοσφαιρική ικανότητα και την ηλικία για να συνεχίσω να παίζω, αλλά δυστυχώς, αυτό συνέβη. Τώρα πρόκειται να αποσυρθώ. Τελειώνω μια καριέρα που με έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη, σχεδόν σε όλο τον κόσμο».

Στη συνέχεια, ενθυμούμενος το τραγικό αυτό περιστατικό, το οποίο παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή, εξήγησε ότι η καρδιά του σταμάτησε να χτυπάει και για λίγα λεπτά ήταν νεκρός, προτού τελικά οι γιατροί καταφέρουν να τον επαναφέρουν.

«Σήμερα μπορώ να μιλήσω καλύτερα γι' αυτό. Πριν, ήμουν συναισθηματικά φορτισμένος. Μου έκαναν το τεστ, λιποθύμησα, η αρτηριακή μου πίεση έπεσε και η καρδιά μου σταμάτησε για δυόμισι λεπτά, ήταν ένα σοκ. Μετέπειτα μου έκαναν ΚΑΡΠΑ για περισσότερο από δύο λεπτά. Θυμάμαι μόνο ότι λιποθύμησα, τίποτα περισσότερο».