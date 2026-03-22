Στο 0-0 έμειναν Λιντς και Μπρέντφορντ στο Έλαντ Ρόουντ.

Σε ένα ματς που θα ξεχαστεί, πιθανότατα, γρήγορα, Λιντς και Μπρέντφορντ έμειναν στο 0-0, με τα Παγώνια να μένουν έτσι χαμηλά στη βαθμολογία της Premier League και μόλις στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι δε Μέλισσες, είναι έβδομες και πάνε ολοταχώς για την παρθενική τους έξοδο στην Ευρώπη.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να... βραχυκυκλώνουν η μία την άλλη και να πηγαίνουν στην ανάπαυλα ισόπαλες, χωρίς σκορ. Το ματς συνεχίστηκε σε ανάλογο μοτίβο και στο δεύτερο μέρος, με το θέαμα να παραμένει φτωχό και το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Σημειώνεται πως αυτό ήταν το έκτο συνεχόμενο ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη για την ομάδα του Ντάνιελ Φάρκε, που περιμένει με αγωνία το κυριακάτικο ματς της Τότεναμ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.