Λιλ - Άστον Βίλα: Άσχημες εικόνες με αστυνομικούς να χτυπούν οπαδούς
Η Άστον Βίλα πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Λιλ χάρη σε γκολ του Γουότκινς, με ένα βίντεο από τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου ωστόσο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Σε αυτό, διακρίνονται οπαδοί του αγγλικού συλλόγου σε θύρα του Πιερ Μορουά να δέχονται χτυπήματα με γκλομπ από αστυνομικούς, την ώρα που σεκιούριτι κλείνουν την πόρτα αφήνοντας έξω από αυτήν τους φίλους της ομάδας του Ουνάι Έμερι. Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο λόγος για τον οποίον υπήρξε ένταση στη θύρα του γηπέδου των Γάλλων.
Aston Villa fans being tasered and refused entry into the stadium away at Lille tonight…— The Away Fans (@theawayfans) March 12, 2026
Disgraceful scenes. 🤬 pic.twitter.com/2dZSKtGZ8z
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.