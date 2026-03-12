Ένα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να χτυπούν οπαδούς της Άστον Βίλα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Άστον Βίλα πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Λιλ χάρη σε γκολ του Γουότκινς, με ένα βίντεο από τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου ωστόσο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να προκαλεί αλγεινή εντύπωση. Σε αυτό, διακρίνονται οπαδοί του αγγλικού συλλόγου σε θύρα του Πιερ Μορουά να δέχονται χτυπήματα με γκλομπ από αστυνομικούς, την ώρα που σεκιούριτι κλείνουν την πόρτα αφήνοντας έξω από αυτήν τους φίλους της ομάδας του Ουνάι Έμερι. Αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο λόγος για τον οποίον υπήρξε ένταση στη θύρα του γηπέδου των Γάλλων.