Συγκλονιστικές εικόνες βγαίνουν στο προσκήνιο δείχνοντας άνθρωπο - που έχει μείνει κάτω από το όχημα που έπεσε πάνω σε κόσμο των Reds - και τον απεγκλωβίζουν.

Η πόλη του Λίβερπουλ βιώνει μία πολύ δύσκολη ημέρα με το μαύρο βαν που έπεσε πάνω σε φιλάθλους της Λίβερπουλ. Ένα από τα βίντεο που έχουν βγει στο X (πρώην Twitter) δείχνει μία δύσκολη αλλά και συγκλονιστική στιγμή όπου άνθρωποι της αγγλικής αστυνομίας απεγκλωβίζουν άνθρωπο που βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του SUV που σκόρπισε σοκ και φόβο.

ADMIN POST.



Distressing footage from the scene of the suspected terror attack in Liverpool, shows people trapped under the vehicle used to ram crowds. pic.twitter.com/YLTx44qqws