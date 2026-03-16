Για ακόμα ένα Σαββατοκύριακο, ο Μπρούνο Φερνάντες απέδειξε γιατί συγκαταλέγεται στην ελίτ. Κι αν κάποιος διαφωνεί, λίγη σημασία έχει, καθώς ο Πορτογάλος τελικά δεν παίζει ποδόσφαιρο.

Σε μία διαδικασία μετάβασης από τη μία εποχή του αθλητισμού στην άλλη, το πραγματικά δύσκολο είναι να βρεις τα νέα είδωλα. Όλα ήταν εύκολα όσο ζούσαμε στον γαλαξία του «Λιονέλ Μέσι ή Κριστιάνο Ρονάλντο» και παράλληλα είχαμε κάποιες δόσεις μαγείας από άλλους θρύλους όπως Τσάβι, Ινιέστα, Μόντριτς, Κρόος και όποιον άλλον είχε ο καθένας ως ποδοσφαιρική «καψούρα», ενώ όλα είναι και πιο διαφημισμένα και εμπορικά, όταν εμπλέκονται Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, που μέσω του δικού τους δίπολου, αναδεικνύουν τους πρωταγωνιστές.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τύποι που έχουν πέσει θύματα κακών ομάδων και γενικότερα οργανισμών, που όμως κουβαλούν τέτοια ποδοσφαιρική ποιότητα, τέτοια ποδοσφαιρική οξυδέρκεια και πολύ περισσότερο τέτοια ποδοσφαιρική αλητεία, που μας οδηγεί σε καταστάσεις που θυμίζουν κάτι «against modern football».

Θα πει κάποιος και ίσως όχι άδικα: «Πώς γίνεται ρε φίλε "against modern football", όταν ειδικά στο κορυφαίο επίπεδο γίνεται χορός εκατομμυρίων;». Χωρίς να υπάρχει προφανώς κάποιο πειστήριο για αυτό, υπάρχουν ακόμα προσωπικότητες που είναι αντιληπτό και στο «γυμνό» μάτι ότι το μικρόβιο του ποδοσφαίρου αλάνας, όχι μόνο βρίσκεται εκεί, αλλά παραμένει αναλλοίωτο, κόντρα στην εμπορευματοποίηση του σπορ.

Μπρούνο Φερνάντες, τι κάνεις...

Ένας τύπος που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω είναι αυτή η ποδοσφαιρική διάνοια, που ονομάζεται Μπρούνο Φερνάντες. Έχοντας κλείσει πλέον έξι χρόνια στην Αγγλία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μπορούν να καταλήξουμε σε κάποια πολύ απλά συμπεράσματα, που είναι και γεγονότα και δύσκολα μπορούν να διαψευστούν.

Διανύοντας πλέον το 31ο έτος της ηλικίας του, είναι δεδομένο ότι ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ «ξόδεψε» τα πιο παραγωγικά χρόνια της καριέρας σε μερικές από τις χειρότερες εκδόσεις της ιστορίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με αποκορύφωμα την περσινή σεζόν, που ο αγγλικός σύλλογος τερμάτισε στην 15η θέση, δηλαδή μόλις τρεις θέσεις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Θα μπορούσε πολύ εύκολα, ο Μπρούνο Φερνάντες να επικαλεστεί το δικαίωμα της... απόγνωσης, αγωνιζόμενος δίπλα σε μετρίως μέτριους συμπαίκτες και να ζητήσει μια μεταγραφή, θέλοντας αντί για τον Ουγκάρτε, τον Μάουντ και τον Άντονι, να βλέπει δίπλα του παίκτες όπως ο Βινίσιους, ο Εμπαπέ, ο Γιαμάλ, ο Πέδρι κ.ο.κ. Ωστόσο, ο ίδιος ήταν αυτός που αποφάσισε να μένει μέχρι σήμερα, παίρνοντας απλά κάθε καλοκαίρι σαν προεκλογική δέσμευση ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο και όταν λέμε προς το καλύτερο να γίνει η Γιουνάιτεντ διεκδικήτρια πρώτης γραμμής τίτλων.

Και δεν είναι μόνο αυτό... Στην εποχή του παράλογου προγράμματος, της υπερπληθώρας αναμετρήσεων σε σημείο που ακόμα και ο θεατής κουράζεται, ο Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει χάσει συνολικά σε αυτά τα έξι χρόνια 6 ματς λόγω τραυματισμών: ένα το 2021/22 επειδή ήταν άρρωστος, δύο το 2023/24 και τρία το 2025/26. Από την άλλη πλευρά έχει στο ενεργητικό του 319 συμμετοχές (δηλαδή κατά μέσο όρο 53 ανά έτος), 105 γκολ και 103 ασίστ.

Βέβαια, στο ποδόσφαιρο η στατιστική είναι πολλές φορές ο καλύτερος τρόπος για να λέει κάποιος ψέματα, οπότε πρέπει απλά να μιλάει η εικόνα. Δεν είναι απλά το ρεκόρ ασίστ που πάει να σπάσει φέτος σε μια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά είναι τα όσα βλέπει ο ίδιος και ο θεατής τα αντιλαμβάνεται στο τρίτο και τέταρτο ριπλέι.

Κόντρα στην Άστον Βίλα παρέδωσε άλλο ένα μάθημα διορατικότητας, καθώς αν κάποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο έστω και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, μπορεί να αντιληφθεί ότι η ασίστ προς τον Κούνια για το 2-1, είναι από αυτές που λέμε ότι «δεν υπάρχει».

Για το τι εστί, όμως, Μπρούνο Φερνάντες το έχει εξηγήσει ο άλλος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και πολύ περισσότερο της Premier League, Τιερί Ανρί, αναλύοντας μία από τις ασίστ του Πορτογάλου κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

«Αυτός ο τύπος δεν παίζει ποδόσφαιρο, αλλά σκέφτεται για αυτό. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό».

Οπότε, ας ευχαριστήσουμε τον Μπρούνο Φερνάντες για αυτά που μας προσφέρει έστω και μία φορά την εβδομάδα, οι φίλοι της Γιουνάιτεντ έχουν κάποιον λόγο να χαμογελούν και πραγματικά αξίζει υπόκλιση σε αυτή τη διαστροφική ποδοσφαιρική διάνοια, που όπως είπε και ο Ανρί δεν παίζει ποδόσφαιρο.

