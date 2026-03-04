Ο Ντέλε Άλι εθεάθη να προπονείται στις εγκαταστάσεις της Τότεναμ, προσπαθώντας να μείνει σε καλή κατάσταση.

Άλλοτε μεγάλη ελπίδα της Τότεναμ και της εθνικής Αγγλίας, ο Ντέλε Άλι είδε την καριέρα του να παίρνει την κατιούσα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να είναι χωρίς ομάδα το τελευταίο εξάμηνο, μετά την αποδέσμευσή του από την Κόμο. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός πάντως δεν το βάζει κάτω και προσπαθεί να μείνει σε καλή κατάσταση προκειμένου να βρει σύντομα ομάδα και, για να το πράξει αυτό, επισκέφτηκε ένα προπονητικό κέντρο που γνωρίζει καλά... Αυτό των Spurs!



Ο Ντέλε Άλι εθεάθη να προπονείται σε ένα από τα βοηθητικά γήπεδα των ακαδημιών των Λονδρέζων, με αγγλικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι βρίσκεται σε αναζήτηση ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του. Μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ το 2022, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής πέρασε από Έβερτον, Μπεσίκτας και Κόμο, δίχως να καταφέρει να μακροημερεύσει κάπου, μένοντας ελεύθερος τον Σεπτέμβριο του 2025. Πάντως με τους Λονδρέζους να κινδυνεύουν άμεσα μέχρι και με υποβιβασμό από την Premier League, μήπως το σκεφτεί ο Ιγκόρ Τούντορ...