Σλοτ: «Απλά δεν είμαστε αρκετά καλοί»

Ο Άρνε Σλοτ τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές για την αποβολή κόντρα στην Έβερτον
Στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Λίβερπουλ από τη Γουλβς, ο Άρνε Σλοτ, ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής αναφορικά με την κατάσταση της ομάδας του τη φετινή χρονιά.

Η Λίβερπουλ γνώρισε χθες (03/03) για ακόμη μία φορά μέσα στη σεζόν την ήττα, χάνοντας με 2-1 από την ουραγό της Premier League, Γουλβς, χάρη στο γκολ του Άντρε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ο προπονητής των «reds», Άρνε Σλοτ, εμφανίστηκε αρκετά απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, τονίζοντας πως η επιθετική αφλογιστία ήταν εκείνη που στέρησε από την ομάδα του το πολύτιμο «τρίποντο».

«Τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Πρόσφατα μαζεύαμε πόντους, επειδή σκοράραμε πολλές φορές από στημένες φάσεις. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα σήμερα δείχνει ότι εμείς σκοράραμε ένα γκολ και εκείνοι δύο, ενώ για ακόμη μία φορά δεχτήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις, κάτι που συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό τη σεζόν μας φέτος».

 

«Αυτό που εννοώ λέγοντας ότι συνοψίζει τη σεζόν μας, είναι ενώ ότι έχουμε πολύ περισσότερη κατοχή μπάλας από τον αντίπαλο και δημιουργούμε τις περισσότερες ευκαιρίες σε ανοιχτό παιχνίδι, δεν τις εκμεταλλευόμαστε και δυσκολευόμαστε να σκοράρουμε».

Ο Ολλανδός τεχνικός παραδέχτηκε επίσης ότι οι προσδοκίες του από την ομάδα έχουν αλλάξει δραματικά κατα τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

«Οι προσδοκίες μου έχουν αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν επειδή περίμενα πολλά περισσότερα από εμάς στην αρχή, συγκριτικά με αυτά, για τα οποία παλεύουμε τώρα... Αν παίξουμε το σημερινό παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο άλλες 10 φορές, δεν νομίζω ότι θα χάσουμε και τις 10, αλλά δεν είμαι επίσης καθόλου σίγουρος ότι θα κερδίζουμε κάθε φορά, επομένως απλά δεν είμαστε αρκετά καλοί».

Ο 47χρόνος προπονητής έδωσε τέλος τα εύσημα στην ανθεκτικότητα των «λύκων» που παλεύουν με κάθε τρόπο, παρά τον σχεδόν βέβαιο υποβιβασμό τους, ενώ παράλληλα επέμενε ότι οι εν ενεργεία πρωταθλητές Αγγλίας πρέπει να βελτιωθούν αποφασιστικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Το χθεσινό αυτό αποτέλεσμα αφήνει τη Λίβερπουλ εκτός των θέσεων που οδηγούν στο Champions League, ενώ σε περίπτωση που η Τσέλσι νικήσει σήμερα το βράδυ (04/03, 21:30) την Άστον Βίλα, το σύνολο του Σλοτ θα «πέσει» και άλλο στην κατάταξη της Premier League.

