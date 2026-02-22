Η Γουλβς δημοσίευσε αισχρά ρατσιστικά μηνύματα που δέχτηκε ο Τολού Αροκαντάρε μετά το χαμένο πέναλτι ενάντια στην Κρίσταλ Πάλας.

Αποδέκτης αισχρών, ρατσιστικών μηνυμάτων έγινε ο Τολού Αροκοντάρε μετά το χαμένο του πέναλτι ενάντια στην Κρίσταλ Πάλας, σε ένα ματς που η Γουλβς έχασε με γκολ στο φινάλε παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 61ο λεπτό.

Οι Λύκοι δημοσίευσαν μηνύματα που δέχτηκε ο Νιγηριανός επιθετικός στα social media, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει χώρος για ρατσισμό, στο ποδόσφαιρο, στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε στην κοινωνία, κανένας παίκτης δεν θα έπρεπε να γίνεται στόχος τέτοιου μίσους απλά κάνοντας τη δουλειά του. Ο σύλλογος έχει αναφέρει τις δημοσιεύσεις στις σχετικές πλατφόρμες και θα εργαστεί με την Premier League προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα».

Μεταξύ άλλων, διαβάζει κανείς μηνύματα όπως «άντε γ@@@ου ηλίθιε α@@@η», «ψ@@α γ@@@ε α@@@η, μάθε να σουτάρεις» και «ως πότε θα συνεχίσεται οι μαύροι να καταστρέφετε το ποδόσφαιρό μας»... Από πλευράς λίγκας, σχολιάστηκε ότι «υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για οποιονδήποτε βρεθεί ένοχος και θα προσφέρουμε στην ομάδα και τον ποδοσφαιριστή την πλήρη μας στήριξη με έρευνες».