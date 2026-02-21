Ο Τζέιμς Μίλνερ έγραψε ιστορία, καθώς με τη σημερινή του συμμετοχή με την Μπράιτον, έφτασε τις 654 στην Premier League, περισσότερες από κάθε άλλον!

Μόνος στην κορυφή! Ο Τζέιμς Μίλνερ επιλέχτηκε στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον για το ματς με την Μπρέντφορντ και έφτασε έτσι τις 654 συμμετοχές στην Premier League, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία του θεσμού!

Ο 40χρονος μπακ χαφ άφησε έτσι στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Γκάρεθ Μπάρι, έχοντας 230 ματς με τη Λίβερπουλ, 147 με τη Μάντσεστερ Σίτι, 100 με την Άστον Βίλα, 94 με τη Νιούκαστλ, 48 με τη Λιντς και 35 με τους Γλάρους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αειθαλής Μίλνερ είναι και ο λόγος που... διαιωνίζεται ένα απίστευτο στατιστικό που αφορά τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Βλέπετε, ο παίκτης της Μπράιτον είχε συνεργαστεί με τον αείμνηστο τεχνικό για μερικές εβδομάδες το 2004 και συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι σήμερα, κάτι που σημαίνει πως σε όλες τις σεζόν από τη 1957/58 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει υπό τις οδηγίες του Ρόμπσον μετέχει στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας!

Η αρχή έγινε με τους Ρέι Κρόφορντ και Μαρκ Πίρσον, που αργότερα θα έπαιζαν σε Ίπσουιτς και Φούλαμ αντίστοιχα με προπονητή τον Ρόμπσον, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια, ο Μίλνερ κρατά το στατιστικό ζωντανό...

James Milner starts for Brighton vs. Brentford and becomes the Premier League's all-time appearances leader 👏 pic.twitter.com/Epa1n5yQmB — B/R Football (@brfootball) February 21, 2026