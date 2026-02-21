Μίλνερ: Πρώτος σε συμμετοχές στην Premier League με 654
Μόνος στην κορυφή! Ο Τζέιμς Μίλνερ επιλέχτηκε στην αρχική ενδεκάδα της Μπράιτον για το ματς με την Μπρέντφορντ και έφτασε έτσι τις 654 συμμετοχές στην Premier League, περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία του θεσμού!
Ο 40χρονος μπακ χαφ άφησε έτσι στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Γκάρεθ Μπάρι, έχοντας 230 ματς με τη Λίβερπουλ, 147 με τη Μάντσεστερ Σίτι, 100 με την Άστον Βίλα, 94 με τη Νιούκαστλ, 48 με τη Λιντς και 35 με τους Γλάρους.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο αειθαλής Μίλνερ είναι και ο λόγος που... διαιωνίζεται ένα απίστευτο στατιστικό που αφορά τον Σερ Μπόμπι Ρόμπσον. Βλέπετε, ο παίκτης της Μπράιτον είχε συνεργαστεί με τον αείμνηστο τεχνικό για μερικές εβδομάδες το 2004 και συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι σήμερα, κάτι που σημαίνει πως σε όλες τις σεζόν από τη 1957/58 μέχρι σήμερα, τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει υπό τις οδηγίες του Ρόμπσον μετέχει στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας!
Η αρχή έγινε με τους Ρέι Κρόφορντ και Μαρκ Πίρσον, που αργότερα θα έπαιζαν σε Ίπσουιτς και Φούλαμ αντίστοιχα με προπονητή τον Ρόμπσον, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια, ο Μίλνερ κρατά το στατιστικό ζωντανό...
James Milner starts for Brighton vs. Brentford and becomes the Premier League's all-time appearances leader 👏 pic.twitter.com/Epa1n5yQmB— B/R Football (@brfootball) February 21, 2026
At least one player who played in the English top-flight under Sir Bobby Robson has made a top-flight appearance in every single season from 1957-58 up to the current season in 2025-26. https://t.co/RTgI8GCeKr— Jonny Cooper (@JRCooper26) January 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.