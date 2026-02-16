Ο πρώην ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας

Ο πρώην ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, Φαουάζ Αλ-Χασάουι, μαχαιρώθηκε από ληστές που εισέβαλαν στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Αναλυτικότερα, ο 57χρονος επιχειρηματίας από το Κουβέιτ υπέστη τραύματα στον λαιμό και τα χέρια του, όταν οι δράστες εισέβαλλαν στην πολυτελή κατοικία του, στη περιοχή Μέιφερ του Λονδίνου, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Φημολογείται ότι ο Αλ-Χασάουι κοιμόταν όταν οι ληστές μπήκαν στο υπνοδωμάτιό του, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο του εγκλήματος, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη εάν έχουν κλαπεί αντικείμενα αξίας.

Εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν τον πρώην ιδιοκτήτη της ομάδας της Premier League να κάθεται σε αίθουσα αναμονής νοσοκομείου με τα χέρια του δεμένα με επίδεσμο.

Οι δικηγόροι του επιχειρηματία κάλεσαν την αστυνομία να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι άλλοι επισκέπτες από τον Κόλπο της Αραβίας «φοβούνται για τα βίαια εγκλήματα που διαδραματίζονται στην πρωτεύουσα», αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun».

Παράλληλα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι τα τραύματα του Αλ-Χασάουι δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του, τη στιγμή που οι έρευνες για την υπόθεση της διάρρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Θυμίζουμε πως ο Άραβας επιχειρηματίας υπήρξε ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ μεταξύ του 2012 και του 2017, έχοντας αγοράσει την ομάδα από τον Νάιτζελ Ντάουτι, προτού την πουλήσει στον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τον Μάιο του 2017.