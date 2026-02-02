Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημερινών αγώνων.

Δεύτερα (02/02) σήμερα και το πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως μη χάσετε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta την έκτακτη εκπομπή Gazz Floor by Novibet, με όλες τις εξελίξεις και το ρεπορτάζ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη και τα όσα εξελίχθηκαν στην συνέχεια.

Αργότερα στις 14:00, έρχονται οι Galacticos by Interwetten για να σχολιάσουν τα όσα έγιναν στην προηγούμενη αγωνιστική της Stoiximan Superleague και φυσικά όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Η δράση ξεκινάει στις 17:15 με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο να αναμετριέται εκτός έδρας με την Αλ Ριάντ (Cosmote Sport 1), ενώ στις 19:30, η Αλ Χιλάλ θα φιλοξενήσει την Αλ Αχλί (Cosmote Sport 3).

Στην πορτογαλία η Μπράγκα θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Άβες (20:45, Cosmote Sport 8), και η Πόρτο στην έδρα της Κάζα Πία (22:45, Cosmote Sport 3). Στα υπόλοιπα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης η Ουντινέζε υποδέχεται την Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2), η Σάντερλαντ την Μπέρνλι (22:00, Nova Sports Premier League), η Μαγιόρκα τη Σεβίλλη (22:00, Nova Sports 1) και η Μιράντες τη Μάλαγα (21:30, Nova Sports Start).

Στο μπάσκετ η Μύκονος θα φιλοξενήσει στο κλειστό της Άνω Μεράς την Καρδίτσα με στόχο ένα εισιτήριο στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας (14:00, ΕΡΤ2) και στις 18:30 ο Βίκος Ιωαννίνων τον Κόροιβο για την 19η αγωνιστική της Elite League. Τέλος, στο χάντμπολ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Αθηναϊκό (16:45, ΕΡΤ2)

Οι μεταδόσεις της ημέρας