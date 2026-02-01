Νότιγχαμ Φόρεστ - Κρίσταλ Πάλας: Ακατανόητη ενέργεια, έγινε...γκολκίπερ ο Νέκο Γουίλιαμς (vid)
Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει το προβάδισμα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας χάρη στο γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ από το 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο ο Νέκο Γουίλιαμς έκανε μια αψυχολόγητη ενέργεια που οδήγησε στην αποβολή του. Στο 45' μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λέρμα έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Γουίλιαμς άπλωσε το χέρι του και έδιωξε την μπάλα. Όπως ήταν φυσικό ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι και ο Σαρ, που ανέλαβε την εκτέλεση, ισοφάρισε σε 1-1. Ο 24χρονος Ουαλός αποβλήθηκε με κόκκινη και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες κάνοντας τα πράγματα αρκετά δύσκολα για το β' ημίχρονο.
Neco Williams 😂😂pic.twitter.com/3XeKGUzFy8— Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 1, 2026
Whose hand is that?! 🙃— Premier League (@premierleague) February 1, 2026
Neco Williams sees red for a handball on the line - and Ismaila Sarr equalises from the spot for @CPFC pic.twitter.com/T80BurEYBz
