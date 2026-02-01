Ο Νέκο Γουίλιαμς ντύθηκε...τερματοφύλακας και άφησε την Νότιγχαμ Φόρεστ με 10 παίκτες κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας δίνοντας την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει το προβάδισμα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας χάρη στο γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ από το 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ωστόσο ο Νέκο Γουίλιαμς έκανε μια αψυχολόγητη ενέργεια που οδήγησε στην αποβολή του. Στο 45' μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Λέρμα έπιασε την κεφαλιά αλλά ο Γουίλιαμς άπλωσε το χέρι του και έδιωξε την μπάλα. Όπως ήταν φυσικό ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι και ο Σαρ, που ανέλαβε την εκτέλεση, ισοφάρισε σε 1-1. Ο 24χρονος Ουαλός αποβλήθηκε με κόκκινη και άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες κάνοντας τα πράγματα αρκετά δύσκολα για το β' ημίχρονο.