Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διαδήλωσαν κατά των ιδιοκτητών πριν την αναμέτρηση με τη Φούλαμ στο «Ολντ Τράφορντ».

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει την Φούλαμ για την 24η αγωνιστική αλλά οι οπαδοί της ομάδας πριν την αναμέτρηση κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από το «Ολτν Τράφορντ» με σκοπό να διαμαρτυρηθούν κατά της ιδιοκτησίας των Κόκκινων Διαβόλων.

Χιλιάδες οπαδοί συμμετείχαν σε πορεία διαμαρτυρίας κατά των ιδιοκτητών του συλλόγου, της INEOS του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και της οικογένειας Γκλέιζερ. Οι φίλαθλοι ξεκίνησαν από δύο σημεία συγκέντρωσης, το ένα κοντά στο Hotel Football και το άλλο στο τέλος της οδού Sir Matt Busby Way, μία ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα της.

Oι φίλαθλοι με μάσκες κλόουν, κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Γκλέιζερς: 20 χρόνια κλοπής και ψεμάτων» και «Ο χρόνος τελειώνει, Γκλείζερ έξω». Οι διαμαρτυρίες σχετίζονται με τον τρόπο διοίκησης, θέματα εισιτηρίων, όπως τον τρόπο με τον οποίο που αντιμετωπίζονται οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας αλλά και θέματα που αφορούν τις εργασίες του γηπέδου.

The protesters are in good voice as we await the 1pm protest start #mufc pic.twitter.com/SIgyfijL3G February 1, 2026